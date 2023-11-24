Новак Джокович стал рекордсменом Сербии по количеству побед на Кубке Дэвиса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд Сербии по количеству побед на Кубке Дэвиса.

Накануне сербский теннисист обыграл британского спортсмена Кэмерона Норри в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича. Эта победа стала 44-й для Джоковича в одиночном и парном разрядах на Кубке Дэвиса. Таким образом, он стал рекордсменом своей страны по количеству побед на этом турнире.

Напомним, команда Сербии вышла в полуфинал нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса. За выход в финал соревнования сербские теннисисты сразятся с командой Италии, лидером которой является четвёртая ракетка мира Янник Синнер.