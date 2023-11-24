Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович стал рекордсменом Сербии по количеству побед на Кубке Дэвиса

Новак Джокович стал рекордсменом Сербии по количеству побед на Кубке Дэвиса
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд Сербии по количеству побед на Кубке Дэвиса.

Накануне сербский теннисист обыграл британского спортсмена Кэмерона Норри в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича. Эта победа стала 44-й для Джоковича в одиночном и парном разрядах на Кубке Дэвиса. Таким образом, он стал рекордсменом своей страны по количеству побед на этом турнире.

Напомним, команда Сербии вышла в полуфинал нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса. За выход в финал соревнования сербские теннисисты сразятся с командой Италии, лидером которой является четвёртая ракетка мира Янник Синнер.

Материалы по теме
Джокович и Синнер вывели Сербию и Италию в полуфинал. И могут сыграть 3-й матч за 2 недели
Джокович и Синнер вывели Сербию и Италию в полуфинал. И могут сыграть 3-й матч за 2 недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android