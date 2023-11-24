Попырин одержал победу над Виртаненом в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса

Австралийский теннисист Алексей Попырин, 40-я ракетка мира, одержал уверенную победу в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса. Спортсмен в двух сетах обыграл финна Отто Виртанена, 171-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Теннисисты провели на корте полтора часа. По ходу матча Алексей Попырин выполнил четыре эйса, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил одну двойную ошибку. На счету Отто Виртанена — восемь подач навылет и пять двойных ошибок.

Сборная Австралии находится в одной победе от финала соревнований: финалист Кубка Дэвиса может определиться уже в матче Эмиля Руусувуори (Финляндия, 69) и Алекса де Минора (Австралия, 12), который стартует около 20:00 по московскому времени.