Попырин одержал победу над Виртаненом в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса
Поделиться
Австралийский теннисист Алексей Попырин, 40-я ракетка мира, одержал уверенную победу в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса. Спортсмен в двух сетах обыграл финна Отто Виртанена, 171-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Теннисисты провели на корте полтора часа. По ходу матча Алексей Попырин выполнил четыре эйса, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил одну двойную ошибку. На счету Отто Виртанена — восемь подач навылет и пять двойных ошибок.
Сборная Австралии находится в одной победе от финала соревнований: финалист Кубка Дэвиса может определиться уже в матче Эмиля Руусувуори (Финляндия, 69) и Алекса де Минора (Австралия, 12), который стартует около 20:00 по московскому времени.
Комментарии
- 24 ноября 2023
-
20:16
-
19:49
-
14:38
-
10:49
-
10:17
-
10:10
-
09:20
-
05:01
-
00:57
-
00:35
-
00:21
- 23 ноября 2023
-
23:52
-
23:36
-
22:36
-
21:59
-
21:47
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
19:59
-
19:26
-
19:01
-
18:56
-
17:53
-
17:29
-
16:59
-
15:28
-
14:55
-
14:02
-
13:54
-
09:04
-
01:30
-
00:53
-
00:17
- 22 ноября 2023
-
23:21
Партнерский контент