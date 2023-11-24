Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Попырин одержал победу над Виртаненом в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса

Попырин одержал победу над Виртаненом в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса
Комментарии

Австралийский теннисист Алексей Попырин, 40-я ракетка мира, одержал уверенную победу в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса. Спортсмен в двух сетах обыграл финна Отто Виртанена, 171-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Теннисисты провели на корте полтора часа. По ходу матча Алексей Попырин выполнил четыре эйса, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил одну двойную ошибку. На счету Отто Виртанена — восемь подач навылет и пять двойных ошибок.

Сборная Австралии находится в одной победе от финала соревнований: финалист Кубка Дэвиса может определиться уже в матче Эмиля Руусувуори (Финляндия, 69) и Алекса де Минора (Австралия, 12), который стартует около 20:00 по московскому времени.

Кубок Дэвиса 2023. 1/2 финала
24 ноября 2023, пятница. 18:15 МСК
Отто Виртанен
171
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Алексей Попырин
40
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android