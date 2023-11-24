«Ни о чём не жалею». Ник Кирьос — о выборе между теннисом и баскетболом

Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона в 2022 году, рассказал, жалеет ли он о том, что выбрал профессиональный теннис, а не баскетбол.

«Иногда я думаю про себя, что мне следовало выбрать баскетбол… К счастью, потом я думаю о том, сколько я смог сделать для своей семьи и близкого окружения, и теперь ни о чём не жалею», — написал спортсмен в социальной сети.

Напомним, в 2023 году Ник Кирьос сыграл только один матч — на турнире в Штутгарте (Германия), — в котором потерпел поражение. Бóльшую часть сезона спортсмен пропустил из-за травм: сначала из-за кисты в колене, затем из-за травмы запястья. Австралиец планировал сыграть на выставочном турнире в конце ноября, однако вновь отложил возвращение на корт. Сейчас теннисист занимает 470-е место в рейтинге ATP.