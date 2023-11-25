Борис Беккер сравнил Новака Джоковича с Лионелем Месси

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о победе серба Новака Джоковича в Итоговом чемпионате ATP.

«Для меня он Король Лев. Мы делаем всё возможное, чтобы научить любителей тенниса тому, чему нельзя научить. Что этот игрок выиграл за последние 16 или 17 лет, и он, возможно, показывает свой лучший теннис в 36 лет. Он был в этом возрасте как раз перед турниром «Большого шлема». Это не от мира сего!

Может быть, стоит посмотреть на это шире: он не просто лучший теннисист на данный момент, но и лучший спортсмен. Я хочу сравнить его с Лионелем Месси, Леброном Джеймсом и Томом Брэди – для меня это та категория, к которой относится Новак Джокович, потому что все эти спортсмены до сих пор доминируют или доминировали в своём виде спорта даже в таком возрасте», — приводит слова Беккера Eurosport.de.