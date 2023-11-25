Шнайдер и Роджерс не смогли выйти в финал челленджера в Бразилии

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Анна Синклер Роджерс не смогли выйти в финал грунтового челленджера, проходящего в Флорианополисе (Бразилия).

Вчера, 24 ноября, состоялся полуфинальный матч, в котором пара Шнайдер/Роджерс в двух сетах проиграла итальянке Саре Эррани и француженке Леолии Жанжан со счётом 3:6, 0:6.

Общая продолжительность игры составила 1 час и 5 минут. Шнайдер и Роджерс обошлись без подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух (50 %). На счету пары Эррани/Жанжан ни одного эйса, нет двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13 (46%).

В финале Эррани и Жанжан встретятся с парой Юлия Лохофф (Германия)/Конни Перрин (Швейцария).