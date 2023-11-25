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Россиянин Захаров вышел в финал турнира ITF в Малайзии

Россиянин Захаров вышел в финал турнира ITF в Малайзии
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Российский теннисист Алексей Захаров, занимающий 1084-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, стал финалистом турнира M15 Ipoh Perak в Малайзии.

В 1/2 финала Алексеем Захаровым был обыгран японский теннисист Риота Танума, занимающий 1541-е место в рейтинге ATP. Поединок за выход в финал завершился в пользу россиянина со счётом 6:3, 6:2.

В решающей встрече малазийского теннисного турнира под эгидой ITF Алексей Захаров встретится с другим теннисистом из страны восходящего солнца, Такуей Кумасакой, занимающим 857-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Для выхода в финал японский спортсмен переиграл в полуфинальном матче 517-ю ракетку мира из Южной Кореи Джи Мун Ли.

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