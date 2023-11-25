Борис Беккер: остальные игроки прогрессировали, а Алькарас нет

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о спаде результатов двукратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса во второй половине сезона-2023.

«Противостояние с Джоковичем, подъём на вершину рейтинга, первый титул на Уимблдоне – поддержание такого уровня – самая сложная вещь в теннисе. Кто угодно может провести хороший турнир или год, но оставаться на таком уровне на протяжении многих лет – настоящий вызов.

Моё любимое высказывание в этом контексте: «Раздевалки никогда не спят». Это значит, что остальные игроки поняли, что надо делать, чтобы победить его. В этом всё дело. Остальные прогрессировали, а Алькарас нет.

Однако он продолжает играть в потрясающий теннис. Мне нравится наблюдать за его работой ногами, вариативностью, подачей и форхендом. Но топ-игроки адаптировались к этому и знают, как с ним бороться. Но я уверен, что Алькарас с тренером отрабатывают что-то новое», — приводит слова Беккера Eurosport.de.