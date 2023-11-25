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Мирошниченко проиграла Фрухвиртовой в полуфинале турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Мирошниченко, занимающая 353-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти в финал турнира ITF в Гвадалахаре (Мексика).

На стадии 1/2 финала турнира седьмая сеяная Мирошниченко встретилась с первым номером посева Линдой Фрухвиртовой из Чехии (119-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу чешской спортсменки.

Соперницей Фрухвиртовой по финальному поединку станет украинская теннисистка Валерия Страхова, располагающаяся на 309-й строчке рейтинга WTA. В полуфинале посеянная под третьим номером украинка переиграла испанскую теннисистку Карлоту Мартинес Сирес (237-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3. Финальный матч грунтового турнира в Гвадалахаре состоится 25 ноября (21:00 мск).