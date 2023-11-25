Астахова вышла в финал турнира ITF в Брисбене, проиграв первый сет 1:6

Российская теннисистка Дарья Астахова, занимающая 213-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), прошла в финал турнира ITF W60 в Брисбене (Австралия).

Соперницей россиянки в матче 1/2 финала была представительница Тайваня Джоанна Гарленд (259-я ракетка мира). Игра завершилась победой Астаховой со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

В финале хардового турнира в Брисбене посеянная седьмой Дарья Астахова встретится с австралийской теннисисткой Тэйлой Престон, занимающей 247-е место в рейтинге WTA. В своём полуфинале Престон в трёх сетах выиграла у соотечественницы Кайлы Макфи со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Финал между Астаховой и Престон пройдёт в воскресенье, 26 ноября. Начало решающего поединка в 5:00 мск.