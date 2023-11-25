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«Бьёмся головой о стену». Ига Свёнтек раскритиковала нововведения WTA на 2024 год

«Бьёмся головой о стену». Ига Свёнтек раскритиковала нововведения WTA на 2024 год
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек критически высказалась о нововведениях WTA на сезон-2024.

«Многое можно улучшить. Мы, игроки, недовольны календарём на следующий год и тем, что выросло количество обязательных турниров и ограничений, связанных с тем, как мы с них снимаемся. Мы хотим это изменить. Нам нужно больше баланса и времени дома.

Иногда мы бьёмся головой о стену. Некоторые решения выглядят как результат обещаний третьим сторонам – федерациям, организаторам соревнований. И мы узнаём о них постфактум. Это вызывает недовольство.
Только некоторые игроки знали о реформе календаря, и WTA не должна допускать повторения такой ситуации – ведь считается, что это организация, созданная для игроков.

Надеюсь, нам удастся что-то изменить – например, в правилах отказа от участия в турнирах. К счастью, я нахожусь в той ситуации, что могу позволить себе возить семью с собой по миру, но это доступно далеко не всем. Многие игроки предпочитают откладывать все свои деньги, чтобы платить тренерам.

Однако всё равно есть разница между тем, чтобы взять с собой семью и вернуться домой, когда вы можете постирать свою одежду и провести время в том месте, где вы выросли. Я часто скучаю по Варшаве», — приводит слова Свёнтек Rzeczpospolita.

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