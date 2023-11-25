Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев опубликовал милое видео, на котором кормит кроликов на пляже

Даниил Медведев опубликовал милое видео, на котором кормит кроликов на пляже
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милое видео с отдыха на Мальдивах. На нём запечатлено, как Даниил кормит кроликов морковкой на пляже.

Напомним, Медведев (3) завершил сезон на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия), где дошёл до полуфинала. Там он со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы и потерпел одно поражение.

На данный момент неизвестно, на каком именно турнире Медведев начнёт сезон-2024. Однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open, то есть не выступая ни на одном предваряющем мэйджор турнире.

Материалы по теме
Джокович и Синнер вывели Сербию и Италию в полуфинал. И могут сыграть 3-й матч за 2 недели
Джокович и Синнер вывели Сербию и Италию в полуфинал. И могут сыграть 3-й матч за 2 недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android