Сербия повела в полуфинале Кубка Дэвиса с Италией
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В первом матче полуфинальной встречи розыгрыша Кубка Дэвиса, проходящем в Малаге (Испания), между сборными Италии и Сербии Лоренцо Музетти (Италия) уступил сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 1:6. Таким образом, счёт в противостоянии двух сборных стал 1:0 в пользу национальной команды Сербии.
Кубок Дэвиса 2023. 1/2 финала
25 ноября 2023, суббота. 14:15 МСК
27
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|2
|1
|
|6
|6
55
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Матч продолжался 2 часа 24 минуты, Музетти сделал девять эйсов, допустил три двойных ошибки и 29 невынужденных. Миомир Кецманович пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок, но сделал 19 невынужденных.
Во втором поединке итальянец Янник Синнер, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, встретится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Их встреча начнётся в 17:00 мск.
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