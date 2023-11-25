Сербия повела в полуфинале Кубка Дэвиса с Италией

В первом матче полуфинальной встречи розыгрыша Кубка Дэвиса, проходящем в Малаге (Испания), между сборными Италии и Сербии Лоренцо Музетти (Италия) уступил сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 1:6. Таким образом, счёт в противостоянии двух сборных стал 1:0 в пользу национальной команды Сербии.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты, Музетти сделал девять эйсов, допустил три двойных ошибки и 29 невынужденных. Миомир Кецманович пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок, но сделал 19 невынужденных.

Во втором поединке итальянец Янник Синнер, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, встретится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Их встреча начнётся в 17:00 мск.