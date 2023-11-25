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Сербия повела в полуфинале Кубка Дэвиса с Италией

Сербия повела в полуфинале Кубка Дэвиса с Италией
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В первом матче полуфинальной встречи розыгрыша Кубка Дэвиса, проходящем в Малаге (Испания), между сборными Италии и Сербии Лоренцо Музетти (Италия) уступил сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 1:6. Таким образом, счёт в противостоянии двух сборных стал 1:0 в пользу национальной команды Сербии.

Кубок Дэвиса 2023. 1/2 финала
25 ноября 2023, суббота. 14:15 МСК
Лоренцо Музетти
27
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		2 1
6 7 		6 6
         
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Матч продолжался 2 часа 24 минуты, Музетти сделал девять эйсов, допустил три двойных ошибки и 29 невынужденных. Миомир Кецманович пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок, но сделал 19 невынужденных.

Во втором поединке итальянец Янник Синнер, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, встретится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Их встреча начнётся в 17:00 мск.

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