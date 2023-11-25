Россиянка Кюммель не смогла выйти в финал турнира W15 в Шарм-эль-Шейхе

Российская теннисистка Алиса Кюммель, 1104-я ракетка мира, не смогла выйти в финал турнира категории W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Спортсменка, которая была седьмой по посеву на соревнованиях, в трёх сетах полуфинала проиграла 992-й ракетке мира из Румынии Бриане Сабо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

Отметим, что на пути к полуфиналу турнира Алиса Кюммель обыграла в 1/4 финала четвёртую сеяную турнира нидерландку Анук Вранскен Питерс (962).

В финале соревнований Бриана Сабо, пятая сеяная турнира, встретится с третьей сеяной украинкой Катериной Лазаренко, 945-й ракеткой мира.

После выступления в Египте Алиса Кюммель поднимется на 169 строчек рейтинга WTA и станет 935-й ракеткой мира.