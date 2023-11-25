Синнер — Джокович: серб сравнял счёт во втором сете матча на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, сравнял счёт во втором сете встречи с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Сербии и Италии. Текущий счёт — 2:6, 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Янника Синнера и Новака Джоковича в матче на Кубке Дэвиса.

Напомним, ранее Миомир Кецманович (Сербия, 55) в трёх сетах обыграл Лоренцо Музетти (Италия, 27) и добыл первую победу для своей команды. Сербы выйдут в финал в случае победы Новака Джоковича во встрече с Янником Синнером, в ином случае будет сыгран матч парного разряда Симоне Болелли/Лоренцо Сонего (Италия) — Новак Джокович/Душан Лайович (Сербия).