Синнер одержал волевую победу над Джоковичем в матче на Кубке Дэвиса

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, одержал волевую победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем во встрече в рамках полуфинального матча между сборными Италии и Сербии на Кубке Дэвиса. Поединок спортсменов завершился со счётом 6:2, 2:6, 7:5.
Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. По ходу встречи Янник Синнер выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил пять двойных ошибок. На счету Новака Джоковича — шесть подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.
После двух одиночных матчей счёт в противостоянии Италии и Сербии равный — 1:1. Финалист Кубка Дэвиса определится в матче парного разряда Симоне Болелли/Лоренцо Сонего (Италия) — Новак Джокович/Душан Лайович (Сербия), который стартует в 20:10 по московскому времени.
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