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Синнер сыграет вместо Болелли в паре на Кубке Дэвиса, Джокович выступит с Кецмановичем

Синнер сыграет вместо Болелли в паре на Кубке Дэвиса, Джокович выступит с Кецмановичем
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Команды полуфинала Кубка Дэвиса, в котором за выход в финал турнира борются сборные Сербии и Италии, произвели замены в парном разряде после ничьей в одиночных матчах.

В сборной Италии вместо Симоне Ботелли в пару к 47-й ракетке мира Лоренцо Сонего выйдет четвёртая ракетка мира Янник Синнер, в прошлом матче одержавший победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

У команды Сербии в пару к Джоковичу вместо 46-й ракетки мира Душана Лайовича встанет Миомир Кецманович (55), в первом матче противостоянии с итальянцами обыгравший Лоренцо Музетти (27).

Решающий матч между сборными Сербии и Италии стартует приблизительно в 20:10 по московскому времени.

Напомним, победители этого полуфинала в матче за титул сыграют с командой Австралии.

Кубок Дэвиса 2023. 1/2 финала
25 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Лоренцо Сонего
47
Италия
Лоренцо Сонего
Я. Синнер Л. Сонего
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
Н. Джокович М. Кецманович
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