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Синнер сыграет вместо Болелли в паре на Кубке Дэвиса, Джокович выступит с Кецмановичем

Команды полуфинала Кубка Дэвиса, в котором за выход в финал турнира борются сборные Сербии и Италии, произвели замены в парном разряде после ничьей в одиночных матчах.

В сборной Италии вместо Симоне Ботелли в пару к 47-й ракетке мира Лоренцо Сонего выйдет четвёртая ракетка мира Янник Синнер, в прошлом матче одержавший победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

У команды Сербии в пару к Джоковичу вместо 46-й ракетки мира Душана Лайовича встанет Миомир Кецманович (55), в первом матче противостоянии с итальянцами обыгравший Лоренцо Музетти (27).

Решающий матч между сборными Сербии и Италии стартует приблизительно в 20:10 по московскому времени.

Напомним, победители этого полуфинала в матче за титул сыграют с командой Австралии.