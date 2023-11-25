Евгений Филиппов вышел в финал турнира М15 в Шарм-эль-Шейхе на отказе соперника

Российский теннисист Евгений Филиппов, 653-я ракетка мира, вышел в финал турнира категории М15, проходящего в Шарм-эль-Шейхе (Египет), на отказе соперника. При счёте 6:1 оппонент россиянина, 610-я ракетка мира из Германии Матс Мораинг, отказался продолжать участие в матче.

Отметим, что Евгений Филиппов и Матс Мораинг являются, соответственно, шестым и пятым сеяными этих соревнований.

В финале турнира в Египте российский теннисист встретится с восьмым по посеву украинцем Вадимом Урсу, 619-й ракеткой мира. Их встреча пройдёт в воскресенье, 26 ноября, днём.

После выхода в финал соревнований в Шарм-эль-Шейхе 21-летний Евгений Филиппов поднялся на 17 строчек рейтинга ATP и занял промежуточную 636-ю позицию.