Анастасия Захарова не смогла выйти в финал турнира W25 в Лимассоле

Российская теннисистка, 192-я ракетка мира Анастасия Захарова (2) не смогла выйти в финал турнира категории W25, проходящего в Лимассоле (Кипр). Спортсменка в двух сетах полуфинального матча проиграла 291-й ракетке мира из Бельгии Софии Костулас (8). Встреча завершилась со счётом 2:6, 5:7.

В финале турнира в Лимассоле будет сыграно бельгийское дерби: София Костулас встретится со своей соотечественницей Ханне Вандевинкель, 330-й ракеткой мира. Их матч пройдёт в воскресенье, 26 ноября, днём.

Неделей ранее российская теннисистка также дошла до полуфинала турнира категории W25 в Стамбуле (Турция), где потерпела поражение: тогда Захаровой выйти в финал соревнований не позволила 277-я ракетка мира из Финляндии Анастасия Куликова.