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Состоялась жеребьёвка турнира Next Gen Finals, который пройдёт в Джидде

Состоялась жеребьёвка турнира Next Gen Finals, который пройдёт в Джидде
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Состоялась жеребьёвка молодёжного Итогового турнира ATP — Next Gen Finals, — который пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия) с 28 ноября по 2 декабря 2023 года.

В Зелёную группу турнира попали Артюр Фис (Франция, 36-я ракетка мира), Доминик Штрикер (Швейцария, 92), Флавио Коболли (Италия, 100) и Лука Нарди (Италия, 118). В Красной группе поборются Люка Ван Аш (Франция, 66), Алекс Михельсен (США, 94), Хамад Меджедович (Сербия, 111) и Абедалла Шелбайх (Иордания, 187).

Напомним, в прошлом чемпионами Next Gen Finals становились входящие в топ-5 по итогам 2023 года Стефанос Циципас (Греция, 6), Янник Синнер (Италия, 4), Карлос Алькарас (Испания, 2). В 2017 году финалистом турнира был пятая ракетка мира из России Андрей Рублёв.

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