Джокович высказался о поражениях в матче с Синнером в полуфинале Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение сборной Сербии в полуфинале с Италией в Кубке Дэвиса.

«Для меня это огромное разочарование, я беру за это ответственность. У меня было три матчбола и я был так близко к победе. Это действительно прискорбно. Это спорт. Когда ты проигрываешь за свою страну, чувство горечи становится ещё сильнее. Поздравляем Италию. Они это заслужили. Они играли очень хорошо, особенно Янник… в одиночном разряде против меня, а также в парном разряде. За всю игру он почти ничего не пропустил… Надо просто сказать браво, когда кто-то так играет.

Я знаю, что у него один из самых быстрых ударов справа в игре, и он вкладывает в него много вращения и силы. Я не слишком удивился этому. Я знаю качества Янника, но думал, что в парном разряде он может немного снизить свой уровень, но не тут-то было. Он поддерживал чрезвычайно высокий уровень. В одиночном разряде, в третьем сете, у меня было много возможностей сломать его, но каждый раз, когда это было нужно, он находил нужную ему подачу», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на турнире Джокович проиграл Синнеру в одиночном разряде, а также в паре с Кецмановичем уступил дуэту Янник Синнер/Лоренцо Сонего.