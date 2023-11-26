«Миром движет власть и деньги». Египтянка Маяр Шериф — о конфликте на Ближнем Востоке

Маяр Шериф, представляющая Египет, высказалась о конфликте между Израилем и Палестиной.

«Это нелегко. Были дни, когда я ложилась спать в слезах. Это очень печальная ситуация, в первые несколько недель она сильно повлияла на меня. Ситуация и сейчас очень грустная.

Настал момент, когда я подумала: что я здесь делаю, играю в теннис? Я устраиваю шоу для людей, зарабатываю тысячи долларов еженедельно, а в это время в других странах есть дети, которые боятся за свою жизнь, переживают за то, что у них нет воды или еды. Это грустно, это оказывает большое влияние на мозг. Я много думала об этом, а не о тренировках.

Моя семья в Египте в опасности? Нет, я так не думаю. Никогда не знаешь, когда всё кончится, если прилетит ракета. Происходящее выходит из-под контроля всех законов, существующих в мире. Никто не мог представить, что такое может произойти, но это происходит.

Мы видим, как страны переходят границы, и никто ничего не говорит. В конце концов вы понимаете, что миром движет власть, деньги и экономика. Главное – это прибыль каждого, и неважно, что при этом гибнут дети, женщины или целая страна», — цитирует Шериф Punto de Break.