Дарья Астахова уступила в финале турнира ITF в Брисбене

Российская теннисистка Дарья Астахова, занимающая 213-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила в финале турнира ITF W60 в Брисбене (Австралия) хозяйке кортов Тэйле Престон (247-я ракетка мира). Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу австралийки.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. По ходу встречи Астахова выполнила 7 эйсов, реализовала один брейк-пойнт из двух и допустила пять двойных ошибок. На счету Престон — одна подача навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.

Благодаря победе на турнире Престон заработала 80 очков. Она займёт 206-ю строчку в обновлённом рейтинге WTA, который будет опубликован в понедельник. Астахова поднимется на 8 позиций.