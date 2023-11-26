Экс-тренер сестёр Уильямс и Марии Шараповой высказался о перспективах Радукану

Экс-тренер сестёр Уильямс и Марии Шараповой Рик Маччи заявил, что Эмма Радукану должна уметь справляться с давлением, если она хочет вернуться на самый высокий уровень.

«Если вы посмотрите на Карлоса Алькараса, он тоже добился успеха в раннем возрасте, но он был готов к этому, полон энергии. Я не знаю Эмму и что у неё в голове, но талант и способности не могут исчезнуть.

Да, можно растерять уверенность и физическую форму, но техническая подготовка у неё отличная – иначе она бы не выиграла турнир «Большого шлема». Если она действительно хочет стать одной из лучших в мире, то ей нужно научиться справляться с давлением, которое сопутствует этому желанию.

Она должна искать давление. Ты проходишь через все эти тренировки, чтобы стать профессиональным игроком, и хочешь быть лучшей в мире. Если прислушиваться к каждой мелочи, которую о тебе говорят, ничего не получится, нужно быть непробиваемой, и я могу помочь ей в этом.

Уметь забывать так же важно, как и помнить, и она должна извлечь уроки из тех испытаний, с которыми ей пришлось столкнуться», – приводит слова тренера портал TennisUpToDate.