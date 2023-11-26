Россиянин Алексей Захаров выиграл турнир ITF в Малайзии

Российский теннисист Алексей Захаров, занимающий 1084-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выиграл турнир ITF M15 в Ипохе (Малайзия). В решающем поединке он одолел японца Такую Кумасаку (857-я ракетка мира) со счётом 6:0, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. По ходу встречи Захаров выполнил 3 эйса, реализовал пять брейк-пойнтов из шести и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Кумасаки — ноль подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и одна двойная ошибка.

Благодаря победе на турнире Захаров поднимется на 102 позиции в обновлённом рейтинге ATP, который будет опубликован в понедельник. Кумасака поднимется на 10 позиций.

Общий призовой фонд турнира в Малайзии составил $15,000.