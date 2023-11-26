Маттео Берреттини: на быстрых покрытиях только Джокович лучше Синнера

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал последние успехи своего соотечественника Янника Синнера.

«Я всегда знал, что Янник добьётся этого. Его прогресс был лишь вопросом времени. Условия в Турине, да и вообще турниры в залах – это его стихия. Он демонстрировал это с самого раннего возраста. На быстрых покрытиях лучше него только Новак.

Но здесь нет никакой зависти. Это вопрос здоровой конкуренции. Он впечатлил меня тем, как быстро он совершенствовал свою игру, и, конечно, он мотивирует меня на то, чтобы продолжать выкладываться на полную и работать», – приводит слова Берреттини портал TennisUpToDate.

Берреттини, не попавший в состав сборной Италии на финальный раунд Кубка Дэвиса из-за травмы, выразил своё разочарование, но при этом заявил, что пропуск домашнего Итогового турнира расстраивает его больше.

«Конечно, я хотел бы быть там. Я бы хотел быть играть на Кубке Дэвиса. Но всё-таки именно турнир в Турине стал самым большим разочарованием в моей карьере. У меня хорошо складывался сезон, и мне жаль, что я не смог насладиться поддержкой болельщиков и испытать все эмоции от того особенного турнира».