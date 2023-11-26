Янник Синнер не согласен, что победа над Джоковичем на Кубке Дэвиса его «матч жизни»

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер ответил, воспринимает ли победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Кубка Дэвиса как «матч жизни». В рамках поединка Синнер отыграл у Джоковича тройной матчбол (итоговый счёт – 6:2, 2:6, 7:5 в пользу Янника), это случилось впервые в карьере титулованного серба.

«Матч жизни? Не знаю, но, конечно, он очень, очень важен. Очень помогает то, что последние соревнования в году командные, потому что ты заряжаешься энергией от товарищей по команде, от всей команды, и атмосфера на трибунах отличается.

Я получил удовольствие от игры. Это был отличный матч. Я очень хорошо начал, а во втором сете, разумеется, он прибавил. В третьей партии я просто старался держать подачу и ждать хорошей возможности, она появилась при счёте по пяти, и я ею воспользовался. Безусловно, для всей команды это был крайне важный матч. В конце я порадовался, что у нас как минимум будет шанс сыграть решающую пару. Мы очень хорошо сыграли, это был очень позитивный день», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.