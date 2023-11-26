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Мария Шарапова ответила фанату на вопрос о возможности возвращения в теннис

Мария Шарапова ответила фанату на вопрос о возможности возвращения в теннис
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова высказалась о возможности возвращения на корт.

Шарапова проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ».

Пользователь: Мария, что бы смогло замотивировать вас выйти на корт снова?
Шарапова: очень сложный вопрос, ответа на который у меня нет (смеётся).

Напомним, Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария – самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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