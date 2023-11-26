Россиянин Филиппов проиграл украинцу Урсу в финале турнира ITF в Египте

Российский теннисист Евгений Филиппов, занимающий 653-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил в финале турнира категории М15, проходящего в Шарм-эль-Шейхе (Египет). В решающем поединке он проиграл украинцу Вадиму Урсу (619-я ракетка мира) со счётом 3:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. По ходу встречи Филиппов выполнил один эйс, реализовал один брейк-пойнт из одного и допустил одну двойную ошибку. На счету Урсу семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и три двойных ошибки.

Благодаря победе на турнире Урсу поднимется на 83 позиции в обновлённом рейтинге ATP, который будет опубликован в понедельник, 27 ноября. Кумасака поднимется на 17 позиций.

Общий призовой фонд турнира в Египте составил $ 15,000.