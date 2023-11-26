Российская теннисистка Милана Жабраилова вышла в финал турнира W15
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Российская теннисистка Милана Жабраилова, занимающая 885-е место в рейтинге WTA, выиграла в полуфинале турнира W15, проходящего в Тунисе. В поединке за выход в финал Жабраилова обыграла швейцарскую спортсменку Каролину Козакову (1019-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
В финале Жабраилова встретится с румынской теннисисткой Марой Гае. Представительница Румынии занимает 1259-е место в рейтинге WTA. В полуфинале она одолела немецкую теннисистку Аню Вильдгрубер, занимающую 725-е место в рейтинге WTA.
Общий призовой фонд турнира в Тунисе составляет $ 15 тыс.
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