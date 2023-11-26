Синнер поблагодарил Берреттини за поддержку после победы Италии в Кубке Дэвиса

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, поблагодарил за поддержку своего соотечественника Маттео Берреттини, который приехал на матчи сборной Италии, хотя и не мог играть из-за травмы, после победы команды в Кубке Дэвиса.

«Огромное спасибо Маттео. У него был очень тяжёлый год, много травм. Для нас очень много значит, что он приехал сюда ради всех нас. Он подарил нам много позитивной энергии. Спасибо, Маттео.

Всё это время мы держались вместе. Вчера мы были в балле от вылета. А сегодня нам предстоит отпраздновать победу. Мы очень, очень счастливы», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, сегодня сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса, в финале обыграв Австралию.