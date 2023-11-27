Бублик и Медведев стали единственными игроками в туре с 300+ двойными ошибками в сезоне

Казахстанский теннисист Александр Бублик и россиянин Даниил Медведев стали единственными игроками в туре, на счету которых за прошедший сезон более чем 300 двойных ошибок. В этом зачёте представитель Казахстана является единоличным лидером, допустив за 2023 год 364 двойные ошибки, российский спортсмен допустил их немного меньше — 339.

При этом Александр Бублик также был лидером по двойным ошибкам и в 2021, и в 2022 году.

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович в этом рейтинге находится на 14-й строчке, имея на счету 176 двойных ошибок за прошлый сезон.

Отметим, что Медведев и Бублик компенсировали двойные ошибки большим количеством эйсов в сезоне: каждый из теннисистов преодолел отметку в 500 подач навылет. А мировым лидером по числу эйсов является поляк Хуберт Хуркач, который их выполнил 1031 раз.