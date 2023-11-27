«Большие шлемы» и «Мастерсы» могут отделиться от ATP и WTA — Вертхейм

Американский спортивный журналист Джон Вертхейм рассказал о возможных изменениях в структуре теннисных турниров. По его словам, всё чаще появляется информация о новой турнирной структуре в мировом теннисе.

«Слышу больше разговоров о присоединении турниров «Большого шлема», чтобы приобрести 10 крупнейших турниров, сформировать супертур (при этом Саудовская Аравия получит 10-е событие)», — написал Вертхейм в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что во время проведения Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) состоялась встреча между представителями Ассоциации теннисистов-профессионалов и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. На встрече обсуждалось возможное проведение турнира серии «Мастерс» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.