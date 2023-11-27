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Павел Котов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

27 ноября на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) был опубликован обновлённый рейтинг. В лидирующей десятке изменений не произошло. Первое место занимает серб Новак Джокович, на втором месте Карлос Алькарас (Испания), замыкает тройку россиянин Даниил Медведев.

Российский теннисист Павел Котов, переместившийся на одну строчку вверх, занимает 66-е место.

Рейтинг АТР. 27 ноября:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 245 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8855.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7600.

4. Янник Синнер (Италия) — 6490.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 4805.

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4235.

7. Александр Зверев (Германия) — 3985.

8. Хольгер Руне (Дания) — 3660.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3245.

10. Тейлор Фритц (США) — 3100…

15. Карен Хачанов (Россия) — 2520…

35. Аслан Карацев (Россия) — 1193…

39. Роман Сафиуллин (Россия) — 1122…

49. Александр Шевченко (Россия) — 947…

66 (+1). Павел Котов (Россия) — 791.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».