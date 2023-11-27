Диана Шнайдер переместилась на 24 строчки вниз в рейтинге WTA

27 ноября на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован обновлённый рейтинг теннисисток.

В первой десятке рейтинга без изменений. Первое место занимает польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте Арина Соболенко из Беларуси, на третьем — американка Кори Гауфф.

В топ-100 рейтинга по-прежнему 12 россиянок. Анна Калинская поднялась на одну строчку и расположилась на 76-м месте, Камилла Рахимова переместилась на три строчки вниз и обосновалась на 100-м месте, Диана Шнайдер с 65-го места опустилась на 89-ю строчку рейтинга.

Рейтинг WTA от 27 ноября:

1. Ига Свёнтек (Польша) — 9295 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 9050.

3. Кори Гауфф (США) — 6580.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.

5. Джессика Пегула (США) — 5975.

6. Онс Жабер (Тунис) — 4195.

7. Маркета Вондроушова — 4075.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.

9. Мария Саккари (Греция) — 3620.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880…

16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650…

18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550.

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520…

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

51. Анна Блинкова (Россия) — 1110…

57. Мирра Андреева (Россия) — 1069.

58. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044…

74. Элина Аванесян (Россия) — 915…

76 (+1). Анна Калинская (Россия) — 885…

89 (-24). Диана Шнайдер (Россия) — 810…

100 (-3). Камилла Рахимова (Россия) — 758.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».