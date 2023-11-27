В Сети появилось фото арены молодёжного Итогового турнира ATP

Теннисист из Саудовской Аравии Омар Абдо выложил в своей социальной сети фотографию теннисного корта, на котором пройдут матчи молодёжного Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Итоговый чемпионат пройдёт в Джедде (Саудовская Аравия) с 28 ноября по 2 декабря 2023 года.

Фото: Из личного архива О. Абдо

«Место проведения финала NextGen в Джедде выглядит великолепно», — написал португальский журналист Жозе Моргадо в соцсети X (ранее Twitter).

В турнире с призовым фондом $ 2 млн примут участие восемь теннисистов: Доминик Штрикер (Швейцария), Лука Нарди (Италия), Артюр Фис (Франция), Флавио Коболли (Италия), Хамад Меджедович (Сербия), Люка Ван Аш (Франция), Алекс Михельсен (США), а также Абедалла Шелбайх (Иордания).