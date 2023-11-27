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Карен Хачанов впервые показал лицо сына Микаэля

Карен Хачанов впервые показал лицо сына Микаэля
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15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях милые семейные снимки с отдыха на Мальдивах. В частности, Хачанов впервые показал лицо сына Микаэля, который родился в июле.

«Незабываемый отпуск», — подписал фото Хачанов, добавив эмодзи «сердце» и «пальма».

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

В прошедшем сезоне-2023 Хачанов дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, четвертьфинала «Ролан Гаррос» и завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

27-летний Хачанов – чемпион шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах «Большого шлема» его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии – 2023.

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