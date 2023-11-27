«Мой мужчина!» Винус Уильямс отреагировала на новый имидж Григора Димитрова

Победитель Итогового чемпионата ATP, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров кардинально сменил имидж. Он опубликовал в социальных сетях фото, на котором видно, что он подстриг волосы очень коротко.

«Загрузка. Глава XV», — подписал фото Димитров.

Фото: из личного архива Григора Димитрова

На пост отреагировала семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс. «Мой мужчина!» — написала в комментариях Винус, добавив эмодзи «огонь».

Димитров завершил сезон-2023 на 14-й строчке рейтинга ATP. Последним его турниром стал «Мастерс» в Париже (Франция), где он дошёл до финала и проиграл там 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.