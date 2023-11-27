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Фото: Шарапова в компании с Наоми Кэмпбелл прогулялась по паддоку Формулы-1 в Абу-Даби

Фото: Шарапова в компании с Наоми Кэмпбелл прогулялась по паддоку Формулы-1 в Абу-Даби
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова в именитой компании посетила заключительный этап Гран-при Формулы-1, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ).

В частности, Шарапова гуляла по паддоку с легендарной супермоделью Наоми Кэмпбелл.

Также в компании Шараповой были замечены актёр Крис Хемсворт, атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер и другие.

Напомним, Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария – самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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