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19-летняя Эрика Андреева с уверенной победы стартовала на челленджере в Андорре

19-летняя Эрика Андреева с уверенной победы стартовала на челленджере в Андорре
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140-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева уверенно стартовала на турнире серии «челленджер» в Андорре.

В стартовом матче Андреева-старшая со счётом 6:3, 6:4 обыграла 331-ю ракетку мира 25-летнюю представительницу Швейцарии Сюзан Бандеччи. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 31 минуту. Андреева один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бандеччи один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Нельзя не отметить, что во втором сете Андреева проигрывала Бандеччи со счётом 0:4, однако сумела вернуться в игру и забрать матч.

Следующей соперницей Андреевой в Андорре станет швейцарка Селин Наэф.

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