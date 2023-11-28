Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 28 ноября

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28 ноября в городе Джидда (Саудовская Аравия) стартует молодёжный Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира.

Next Gen ATP Finals. 28 ноября

Группа A

Артюр Фис (Франция, 1) — Лука Нарди (Италия, 7) — начало матча не ранее 15:00 мск.

Доминик Штрикер (Швейцария, 3) — Флавио Коболли (Италия, 5) — начало игры приблизительно в 16:30 мск.

Группа B

Люка Ван Аш (Франция, 2) — Абедалла Шелбайх (Иордания, 8) — начало встречи не ранее 20:00 мск.

Алекс Михельсен (США, 4) — Хамад Меджедович (Сербия, 6) — начало игры приблизительно в 21:30 мск.

Молодёжный Итоговый чемпионат ATP в Джидде продлится до 2 декабря.