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Гендиректор турнира в Санкт-Петербурге объяснил, почему Медведев отказался от участия

Гендиректор турнира в Санкт-Петербурге объяснил, почему Медведев отказался от участия
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Генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал, почему третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в соревнованиях.

«С Даниилом Медведевым общался лично. Возможный приезд обсуждали. Не смог приехать из-за интенсивности графика. После нагрузки нужен был отдых», — передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Напомним, выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря. На турнире спортсмены будут поделены на две команды — «Львы» и «Сфинксы». О своём участии уже объявили Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Ярослав Дёмин, а также сербские теннисисты Ласло Джере и Душан Лайович, болгарская спортсменка Виктория Томова и казахстанский теннисист Александр Бублик.

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