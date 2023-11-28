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Александр Медведев — о проведении теннисных турниров на новой «СКА Арене»: хороший вопрос

Александр Медведев — о проведении теннисных турниров на новой «СКА Арене»: хороший вопрос
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Генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев на пресс-конференции, посвящённой соревнованиям, ответил на вопрос о проведении теннисных турниров на площадке «СКА Арены», построенной в Санкт-Петербурге.

«Хороший вопрос. На «СКА Арене» провели тестовую игру. Арена многофункциональная, для разных видов спорта. Находимся в контакте со СКА. Технологии позволяют реконструировать одно игровое поле на другое», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Напомним, на месте «СКА Арены» ранее находился Спортивно-концертный комплекс «Петербургский», где проходили розыгрыши Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по теннису среди мужчин.

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