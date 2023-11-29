Молодёжный Итоговый турнир ATP: результаты первого игрового дня

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28 ноября в городе Джидда (Саудовская Аравия) стартовал молодёжный Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года.

Next Gen ATP Finals. 1-й тур. Результаты матчей

Группа A

Артюр Фис (Франция, 1) – Лука Нарди (Италия, 7) – 2:4, 4:3 (8:6), 4:2, 1:4, 4:2.

Флавио Коболли (Италия, 5) – Доминик Штрикер (Швейцария, 3) – 4:2, 3:4 (7:9), 4:1, 4:2.

Группа B

Люка Ван Аш (Франция, 2) – Абедалла Шелбайх (Иордания, 8) – 4:3 (7:5), 3:4 (5:7), 4:1, 4:1.

Хамад Меджедович (Сербия, 6) — Алекс Михельсен (США, 4) — 4:2, 4:3 (7:3), 3:4 (3:7), 3:4 (5:7), 4:3 (7:4).

Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года пройдёт с 28 ноября по 2 декабря.

В 2023 году Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года впервые проходит не в Милане (Италия), а в Джидде (Саудовская Аравия).