Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 29 ноября

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29 ноября в Джидде (Саудовская Аравия) пройдут матчи второго тура группового этапа молодёжного Итогового чемпионата ATP для игроков не старше 21 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня турнира.

Next Gen ATP Finals. 29 ноября

Группа A

Доминик Штрикер (Швейцария, 3) — Лука Нарди (Италия, 7) — начало встречи не ранее 15:00 мск.

Артюр Фис (Франция, 1) — Флавио Коболли (Италия, 5) — начало матча приблизительно в 16:30 мск.

Группа B

Алекс Михельсен (США, 4) — Абедалла Шелбайх (Иордания, 8) — начало поединка не ранее 20:00 мск.

Люка Ван Аш (Франция, 2) — Хамад Меджедович (Сербия, 6) — начало встречи приблизительно в 21:30 мск.

Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов для игроков не старше 21 года продлится до 2 декабря.