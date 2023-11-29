Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего провёл лучший сезон в карьере

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего смог провести лучший сезон в профессиональной карьере.

«За счёт смены команды. У меня появился второй тренер — Альберто Мартин, новый физио, новый фитнес-тренер. Я ещё в самом начале сезона чувствовал, что нашёл ту работу, которую искал. Победа в Монте-Карло и следующие турниры только подтверждали, что надо верить в то, что делаю ― не сомневаться.

Альберто дал мне много. Понятно, что у Фернандо (Висенте, основной тренер Рублёва — прим. «Чемпионата») всё супер по тренировкам, но второй тренер изучал спортивную психологию. Мы делаем с ним много вещей вне тренировок, которые направлены как раз на поведение на корте. Плюс он может объяснить другим языком те вещи, которые мне говорит Фернандо. Фитнес-тренер даёт совсем другую работу, другие упражнения. Я чувствую, что это работает правильно, что я прибавляю в скорости», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Андреем Рублёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.