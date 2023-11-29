Андрей Рублёв: никогда в жизни не играл так хорошо, как после US Open в этом году

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём игровом уровне после Открытого чемпионата США.

«После матча с Даней Медведевым на US Open игра пошла вверх. Если брать отрезок до конца года, не считая Турина, я так хорошо никогда в жизни не играл. У меня получалось стабильно показывать высокий уровень, а не как раньше ― выдам один хороший матч, потом не очень. Такого продолжительного отрезка ещё ни разу не было», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Открытый чемпионат США — 2023 прошёл с 28 августа по 10 сентября. Рублёв встречался с Медведевым в матче 1/4 финала турнира. Победу в этой игре со счётом 6:4, 6:3, 6:4 одержал Медведев.

Полное интервью с Андреем Рублёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.