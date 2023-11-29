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Рублёв: у многих людей вообще нет возможности зарабатывать, поэтому не устаю от тенниса

Рублёв: у многих людей вообще нет возможности зарабатывать, поэтому не устаю от тенниса
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об отношении к своей работе.

«У меня не бывает моментов, когда мне надоедает теннис, когда от него устаю. У меня есть понимание реальности, понимание того, как тяжело даётся какая либо работа. Половина людей вообще не могут себе её найти, не имеют возможности зарабатывать деньги. Поэтому у меня не бывает усталости от тенниса с точки зрения морали. Бывает физическая усталость, когда играю несколько турниров подряд. Меня не хватает на пять-шесть турниров подряд, поэтому после трёх-четырёх я обычно беру неделю тренировок, чтобы почистить технику, поработать», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Андреем Рублёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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