Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв объяснил причины психов на теннисном корте

Андрей Рублёв объяснил причины психов на теннисном корте
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира, 26-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о причинах своих эмоциональных всплесков на корте во время матчей.

«Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, к сожалению, иногда это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, паззл в твоей голове не складывается: «Как так? Я же очень сильно этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая». Мои ожидания от самого себя вызывают во мне эти эмоции. Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Рублёв завершил 2023 год в статусе пятой ракетки мира. В этом сезоне россиянин впервые выиграл «Мастерс» и трижды вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема».

Материалы по теме
«Бью себя по коленям, потому что жалко ломать ракетки». Откровенный разговор с Рублёвым
Эксклюзив
«Бью себя по коленям, потому что жалко ломать ракетки». Откровенный разговор с Рублёвым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android