Рублёв: мне дохрена всего надо улучшить в игре ― психология, вторая подача, выходы к сетке

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об улучшениях в технике и о том, над какими аспектами своей игры планирует поработать.

«Конечно, за этот год очень сильно прибавил в ударе слева. Это то, что я сам отлично чувствую, что стало лучше. И в движении я прибавил. Сейчас передвигаюсь по корту гораздо быстрее, чем в начале года. Намного лучше стал выдерживать темп, скорости, стал лучше защищаться.

Что надо улучшить? Дохрена всего. Основное, конечно, это психология. Этого мне не хватает больше всего по сравнению с Новаком Джоковичем, Даней Медведевым, Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Они намного стабильнее меня психологически. Что касается технических аспектов, то можно ещё улучшить движение. А особенно нужно улучшить вторую подачу. Этот компонент у меня явно выделяется с плохой точки зрения по сравнению со всеми, кто стоит в топ-10. Все подают вторую сильнее меня. Выходы к сетке надо улучшать. Если с моей игрой, я буду уметь слета доигрывать не только простые мячи, а уметь выходить неожиданно к сетке ― это даст мне большое преимущество. Даже если улучшу только психологию и вторую подачу, это будет уже совсем другой теннис», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.