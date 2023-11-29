Пегула возглавила рейтинг Forbes «30 до 30-ти» среди спортсменов

Пятая ракетка мира, 29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала победителем ежегодного рейтинга Forbes, составленного из 30 успешных спортсменов в возрасте до 30-ти лет.

Родители Джессики миллиардеры Терри и Ким Пегула являются владельцами команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз», но в статье о теннисистке отмечается её самодостаточность.

«Сейчас Пегула может более чем постоять за себя, заработав примерно $ 6 млн на рекламе и выступлениях, а также $ 6 млн призовых в 2023 году. Она также владеет линией по уходу за кожей Ready 24 и входит в правление Теннисной ассоциации жителей азиатско-американских островов Тихого океана», — отмечает в своей статье Forbes.